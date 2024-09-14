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Академик РАН Зеленый сравнил крушение "Луны-25" с промахом 1959 года

Академик РАН Зеленый сравнил крушение "Луны-25" с промахом 1959 года

Академик Зелёный назвал недоразумением крушение автоматической станции "Луна-25" в 2023 году и сравнил ЧП с досадным промахом мимо естественного спутника Земли "Луны-1" в 1959 году.

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