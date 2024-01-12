Певица Анкудинова рассказала, что ей было тяжело двигаться в костюме в шоу "Маска"

Певица Диана Анкудинова рассказала в беседе с News.ru о сложных условиях на проекте "Маска". Анкудинова призналась, что ей было очень тяжело ходить в маске Горностая из-за большого количества страз на ткани.
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