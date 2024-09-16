Кандидата в президенты США Дональда Трампа вновь хотели убить. Подозреваемого в покушении уже задержали – им оказался постоянный "донор" демократической партии, который сотрудничал с ВСУ, точнее с одной из структур вооружённых сил Украины – с Иностранным легионом, созданным по приказу Зеленского и местного правительства.