Россиян предупредили о последствиях несоблюдения правил катания на тюбингах

Эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 клиник СамГМУ, врач травматолог-ортопед Дмитрий Кудашев рассказал в беседе с RT о последствиях несоблюдения правил катания на тюбингах.
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