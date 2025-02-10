Роднина: Валиева может держать медали на самом видном месте, но званий она лишена

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка Камила Валиева ещё не вернула медали, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).
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