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Первый шаг к миру на Ближнем Востоке сделан

Первый шаг к миру на Ближнем Востоке сделан

27 ноября 2024 года было достигнуто соглашение о прекращении огня на ливано-израильской границе. Планом урегулирования конфликта между Израилем и радикальной исламистской организацией «Хезболла» предусматривается в течение последующих 60 дней вывести вооруженные отряды и инфраструктуру этой неправительственной группировки к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает всего в 20-30 километрах от границы с Израилем.

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