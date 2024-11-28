Первый шаг к миру на Ближнем Востоке сделан

27 ноября 2024 года было достигнуто соглашение о прекращении огня на ливано-израильской границе. Планом урегулирования конфликта между Израилем и радикальной исламистской организацией «Хезболла» предусматривается в течение последующих 60 дней вывести вооруженные отряды и инфраструктуру этой неправительственной группировки к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает всего в 20-30 километрах от границы с Израилем.