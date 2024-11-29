На полгода позже. Почему развязку в Барнауле не успели построить вовремя

Сдать масштабный объект намерены летом 2025-го Строительство новой развязки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина Многоуровневую развязку в Барнауле на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор построят на полгода позже, чем планировалось.