Дерматолог Степанова рассказала, что негативнее влияет на кожу – солнце или солярий

Следует избегать воздействия УФ-излучения, отмечает специалист Есть распространенный миф, что поход в солярий перед поездкой на море может «подготовить» кожу к солнцу, но это не так, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог Дарья Степанова.
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