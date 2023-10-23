ЦАХАЛ заявил, что наземная операция в Газе неизбежна, если ХАМАС не сдастся

В эфире австралийской радиостанции ABC пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил о неизбежности наземной операции ВС Израиля в секторе Газа, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сдадут свое оружие.