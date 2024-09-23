РФ дистанцировалась от консенсуса стран-участниц ООН по «Пакту будущего»

Страны-члены ООН в рамках Саммита Будущего одобрили «Пакт будущего» («Пакт во имя будущего»), однако Россия дистанцировалась от консенсуса по документу из-за того, что не была принята поправка о невмешательстве во внутренние дела других государств.
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