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РФ дистанцировалась от консенсуса стран-участниц ООН по «Пакту будущего»

РФ дистанцировалась от консенсуса стран-участниц ООН по «Пакту будущего»

Страны-члены ООН в рамках Саммита Будущего одобрили «Пакт будущего» («Пакт во имя будущего»), однако Россия дистанцировалась от консенсуса по документу из-за того, что не была принята поправка о невмешательстве во внутренние дела других государств.

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