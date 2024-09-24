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"Новый полюс силы". НАТО и ЕС остаются без опоры на Черном море

"Новый полюс силы". НАТО и ЕС остаются без опоры на Черном море

Флаги Турции и НАТО перед началом пресс-коференции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите в Брюсселе© AP Photo / Yves Herman2,6K прочтений Вчера Ренат Абдуллин  Недавняя заявка Турции на присоединение к БРИКС обеспокоила Запад.

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