ХОЧЕТСЯ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО: ВЫЙТИ С УТРА НА УЛИЦУ, А ТАМ ТЕПЛО.🌼🌼🌼 Всем бодрого Воскресного Утра!🥶.
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ХОЧЕТСЯ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО: ВЫЙТИ С УТРА НА УЛИЦУ, А ТАМ ТЕПЛО.🌼🌼🌼 Всем бодрого Воскресного Утра!🥶.