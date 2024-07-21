Меня тут недавно один таксист вёз, ну, тот самый, их Средней Азии, который всю дорогу дёргался на каждую машину с синей полосой, стоящую у обочины.
Гастарбайтерам предложили отличный способ заработать. Хочешь денег - заключай контракт и едь на передовую
Комментарии
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АМ
Анна Максимычева
В русском языке нет слов "едь", "ехай" - надо писать ПОЕЗЖАЙ.
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1 час.
TF
Tatyana Fedotova
Я вообще считаю, что гражданство можно получить только, если повоевал за свою будущую Родину, не готов.? Значит и родина не готова тебя принять. Не многовато ли новоявленных граждан, которые права знают, ништяки получают, а от обязанностей бегают. Они нам нужны такие? А что их дети будут другие? Это в диаспорах то выращенные. Ещё чуть чуть и России не будет. Сожрут изнутри эти новоиспечённые граждане, даже языка не знающие как следует. Депутатов, которые этот беспредел допустили надо бы от кормушки отлучить и заставить возместить материально то, что на выводки этих граждан потрачено из народных денег.
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1 час.
Sergiy Che
Анечка - в ВЕЛИКОМ, МОГУЧЕМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ! - "ехать — ’ЕХАТЬ, еду, едешь, ·д.н.в. (·обл.) едучи, в знач. повел. наст. вр. употр. поезжай (езжай; ЕХАЙ ·прост. ·обл.), ·несовер. (·срн. ездить). 1. Двигаться, перемещаться при помощи каких-нибудь средств передвижения. Ехать лесом. Ехать на санях." © - ЭТО В СОВКОЛИНГВЕ - воляпюке в который перекромсали из этого ВЕЛИКОГО ЖИВАГО РУССКОГО ЯЗЫКА в язык Совков - Шариковых, еврейцы из ведомства Луначарского в срочной языковой реформе от 1918г. (что бы этим еврейцам у которых родным был их местечковый идишь было легче на митингах и в газетках типа "Правды" Шариковым их глупые мозги промывать)) - там может и "неправильно". А для простого исконнего русака - от Земли русской, который этого еврейца именно этим словом посылал куда надобно - эт слово оччень даж правильное... в нужном контексте!! 😉 - https://www.youtube.com/watch?v=W4EW_f6bHzY
Ленинград - Дорожная
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1 час.
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