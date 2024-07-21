Гастарбайтерам предложили отличный способ заработать. Хочешь денег - заключай контракт и едь на передовую

TF

Tatyana Fedotova

Я вообще считаю, что гражданство можно получить только, если повоевал за свою будущую Родину, не готов.? Значит и родина не готова тебя принять. Не многовато ли новоявленных граждан, которые права знают, ништяки получают, а от обязанностей бегают. Они нам нужны такие? А что их дети будут другие? Это в диаспорах то выращенные. Ещё чуть чуть и России не будет. Сожрут изнутри эти новоиспечённые граждане, даже языка не знающие как следует. Депутатов, которые этот беспредел допустили надо бы от кормушки отлучить и заставить возместить материально то, что на выводки этих граждан потрачено из народных денег.