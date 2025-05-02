В народном календаре сегодня день Ивана Ветхопещерника. Полезно покормить бездомных животных или диких птиц — считается, что это приведет к финансовому благополучию.
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В народном календаре сегодня день Ивана Ветхопещерника. Полезно покормить бездомных животных или диких птиц — считается, что это приведет к финансовому благополучию.