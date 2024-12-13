Число договоров долевого строительства в Москве увечилось за месяц на 15%

В ноябре в столице число договоров долевого строительства (ДДУ) увечилось за месяц на 15%, а на вторичном рынке жилья спрос сохранился на относительно высоком уровне октября, следует из данных аналитиков компании «Метриум», основанных на последней информации Росреестра Москвы.