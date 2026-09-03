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Несекретные материалы

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Захарова высмеяла переезд центра Чубайса на адрес с салоном красоты

Захарова высмеяла переезд центра Чубайса на адрес с салоном красоты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала информацию о новом адресе Центра российских исследований, созданного при участии бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Израиле.

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