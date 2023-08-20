Военное обозрение

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«Самый грозный актив российского флота»: в западной прессе считают, что подлодки «Варшавянка» сорвали контрнаступление ВСУ

«Самый грозный актив российского флота»: в западной прессе считают, что подлодки «Варшавянка» сорвали контрнаступление ВСУ

Внушительная часть крылатых ракет, которыми Россия атакует тылы украинской армии, нанося урон подкреплениям и инфраструктуре, запускается с подводных лодок.

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