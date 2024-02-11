При обыске дома подрывника в Элисте произошел второй взрыв

Неустановленное взрывное устройство сдетонировало на территории Элисты в рамках обыска, который проводился в доме у подозреваемого в организации взрыва, произошедшего некоторое время назад в центре психологической помощи.
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