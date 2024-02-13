Задержанный под Петербургом мужчина заявил о планах устроить взрыв по указу СБУ

РИАМО - 13 фев. Задержанный в Ленинградской области агент украинских спецслужб заявил, что по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал совершить подрыв трубопровода газораспределительной станции, сообщает РИА Новости.
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