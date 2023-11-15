В Могилеве задержали двух закладчиков психотропов.

Сотрудники наркоконтроля Ленинского РУВД Могилева задержали с поличным распространителей психотропных веществ - 25-летнего ранее неоднократно судимого жителя Бобруйска и его также судимую 24-летнюю приятельницу.
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