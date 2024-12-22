Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Иванов
    очередной бандеровский вброс не ведитесьВетеран СВО стал ...
  • Амара Карпова
    МОЛОДЦЫ ребята👍🙏ФСБ задержала пре...
  • Eduard
    Мир отупел? Все эти санкции Запада незаконны,Запад в Киеве переворот устроил,это их судить надо и к ним санкции ввод...Welt узнал подроб...

Скандал, грозящий отменой: известная россиянка засветилась на бое боксёра Усика (ФОТО, ВИДЕО)

Скандал, грозящий отменой: известная россиянка засветилась на бое боксёра Усика (ФОТО, ВИДЕО)

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», а сейчас женщина без определённых занятий гражданка России Виктория Боня посетила боксёрский поединок между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, чтобы поддержать последнего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Известная шлюха из дурдома 2🤮💩
Ответить
20 час.
Анастасия Гончарова
это кто известная? эта силиконовая шмара? знать   не знаю эту придорожную проблядину!🐀🤮🤮🤮🤮🤮
Ответить
17 час.
Константин Самарин
Да  надо просто по возвращении этой дамы с собачьей кличкой, развернуть ее прямо в аэропорту, лишив российского гражданства. И пусть возвращается туда, откуда приехала.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх