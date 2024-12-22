Скандал, грозящий отменой: известная россиянка засветилась на бое боксёра Усика (ФОТО, ВИДЕО)

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», а сейчас женщина без определённых занятий гражданка России Виктория Боня посетила боксёрский поединок между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, чтобы поддержать последнего.
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