Скандал, грозящий отменой: известная россиянка засветилась на бое боксёра Усика (ФОТО, ВИДЕО)

это кто известная? эта силиконовая шмара? знать не знаю эту придорожную проблядину!🐀🤮🤮🤮🤮🤮

Константин Самарин

Да надо просто по возвращении этой дамы с собачьей кличкой, развернуть ее прямо в аэропорту, лишив российского гражданства. И пусть возвращается туда, откуда приехала.