Под завалами в Белгороде нашли живого человека

При разборе завалов после взрыва многоэтажного дома в Белгороде удалось найти выжившего. «Из-под завалов жилого дома в Белгороде достали живую женщину», — приводит РИА Новости слова источника из экстренных служб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии