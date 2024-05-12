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Под завалами в Белгороде нашли живого человека

Под завалами в Белгороде нашли живого человека

При разборе завалов после взрыва многоэтажного дома в Белгороде удалось найти выжившего. «Из-под завалов жилого дома в Белгороде достали живую женщину», — приводит РИА Новости слова источника из экстренных служб.

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