Экспресс–поезд Уфа - Москва начнет курсировать с 15 декабря

С 15 декабря поезд № 49/50 начнет регулярное сообщение между Уфой и Москвой. Этот скорый поезд будет курсировать без пересадок и пройдет через ряд крупных городов страны, включая Бугульму, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань.