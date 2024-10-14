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Экспресс–поезд Уфа - Москва начнет курсировать с 15 декабря

Экспресс–поезд Уфа - Москва начнет курсировать с 15 декабря

С 15 декабря поезд № 49/50 начнет регулярное сообщение между Уфой и Москвой. Этот скорый поезд будет курсировать без пересадок и пройдет через ряд крупных городов страны, включая Бугульму, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань.

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