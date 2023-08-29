В очередной раз о коллапсе в Российской Федерации и "остаточном прощевай" с зависимостью от "мирового изгоя", заявил накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Я сам обманываться рад", - Жозеп Боррель написал, что с Россией "все"
Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Боррель продемонстрировал образец деградации человека - от инженера до пропиндосовского придурка.
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12 час.
Никос Георгиадис
Из падения товарооборота между ЕС и Россией, которое произошло из-за санкций,он делает академическое умозаключение о том, что Россия из-за этого загнется. А у России за последние годы наблюдается рост экономики, в отличие от тех кто ввёл против России санкции, Россия сместила Германию в рейтинге экономики, Россия занимает 5 место, которое до этого занимала Германия. Жозеп,если ты бы промолчал,смог бы сойти за мудрого. Иногда лучше жевать,чем говорить.
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10 час.
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