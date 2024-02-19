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Politico: План Вашингтона и его союзников сейчас заключается в предотвращении развала ВСУ

Politico: План Вашингтона и его союзников сейчас заключается в предотвращении развала ВСУ

Как отмечает американское издание Politico со ссылкой на некоторых конгрессменов и чиновников, на данный момент главная задача Соединённых Штатов и их союзников по поддержке Украины заключается в предотвращении развала Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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