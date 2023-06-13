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Российские бойцы показали первый трофейный танк Leopard 2A6

Российские бойцы показали первый трофейный танк Leopard 2A6

В Телеграм-канале Rusvarg опубликовали видео, как российские бойцы осматривают подбитую технику НАТО и собирают трофеи на запорожском фронте после провального наступления ВСУ.

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