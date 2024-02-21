WP: Военные из 110-й бригады ВСУ устали за 2 года без ротации и сбежали из Авдеевки без приказа

Журналисты газеты Washington Post со ссылкой на украинских солдат опубликовали статью о том, что военнослужащие из 110-й бригады ВСУ настолько измотаны 2-х летними боями, что покинули позиции в Авдеевке в ДНР без согласования с командованием.
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