Екатерина Сергеевич: "Спрос на одежду сегмента luxury  будет и дальше расти"  

Марки одежды сегмента luxury очень дорогие, но спрос на них будет и дальше расти. Такое мнение высказала дизайнер одежды, эксперт Екатерина Сергеевич, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.