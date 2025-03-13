Психолог Дугенцова: при легких формах депрессии антидепрессанты не нужны

В России значительно вырос спрос на антидепрессанты. За этот год россияне потратили на них более трех миллиардов рублей, это на 30% больше, чем в предыдущем году, и является абсолютным максимумом за последние пять лет.
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