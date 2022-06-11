Вечерняя Москва

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Вице-спикер Госдумы призвал создать в России единое языковое пространство

Вице-спикер Госдумы призвал создать в России единое языковое пространство

Необходимо создать единое языковое пространство, чтобы российские граждане чувствовали себя дома, русская речь за последние десятилетия заместилась английским языком, сообщил в субботу, 11 июня, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

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