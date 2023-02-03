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Агент Джиошвили о новом контракте с «Динамо»: «Было порядка 6 предложений от других клубов, но Максим хотел остаться»

Агент Максима Джиошвили высказался о новом контракте игрока с «Динамо».  Вчера было объявлено о том, что московский клуб продлил соглашение с 27-летним нападающим на 2 года.

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