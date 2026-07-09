Премьер Бельгии Де Вевер случайно привез револьвер с саммита НАТО

Как удалось выяснить Belga News Agency, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обнаружил в своем багаже револьвер, подаренный турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, только после возвращения с саммита НАТО в Анкаре.
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