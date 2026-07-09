Новости внутренней и внешней политики в России

Как удалось выяснить Belga News Agency, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обнаружил в своем багаже револьвер, подаренный турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, только после возвращения с саммита НАТО в Анкаре.