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Премьер Бельгии Де Вевер случайно привез револьвер с саммита НАТО

Как удалось выяснить Belga News Agency, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обнаружил в своем багаже револьвер, подаренный турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, только после возвращения с саммита НАТО в Анкаре.

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