Сбербанк решил заняться робототехникой

В начале 2025 года Сбербанк создаст антропоморфного робота собственной разработки. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в Крыму ходе мероприятий к 10-летию туристического комплекса «Мрия».
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