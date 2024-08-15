Сбербанк решил заняться робототехникой

В начале 2025 года Сбербанк создаст антропоморфного робота собственной разработки. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в Крыму ходе мероприятий к 10-летию туристического комплекса «Мрия».