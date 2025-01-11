Путин призвал уделять внимание реализации соцгарантий участников СВО

Вопросам обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей призвал уделить самое серьезное внимание президент России Владимир Путин 12 января в поздравительном обращении по случаю Дня работника прокуратуры, опубликованном на сайте Кремля.
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