Новый сезон охоты: воронежцам рассказали, где и как можно получить разрешение

Министерство лесного хозяйства Воронежской области сообщило, что с 26 августа 2024 года министерство начинается прием заявлений для получения разрешения на охоту на пушных животных (заяц-русак и лисица) в осенне-зимний период 2024 — 2025 годов.
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