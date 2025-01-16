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Царьград

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В России перестанет работать приложение для популярных роутеров Keenetic

В России перестанет работать приложение для популярных роутеров Keenetic

Пользователям предложено перейти на альтернативное приложение Netcraze.С 1 марта 2025 года пользователи из России больше не смогут пользоваться официальным приложением Keenetic для управления роутерами этой марки, а также системой удаленного контроля и управления.

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