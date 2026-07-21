Депутаты рассмотрят законопроекты о контроле за ростом цен на продукты

Госдума на пленарном заседании в среду, 22 июля, рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов (№ 1252236-8 и № 1252240-8) о наделении властей возможностью мониторинга и фиксации цен на продукты для выявления причин их роста.
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