Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Режим электронной очереди в ДЭГ во время голосования – штатная ситуация Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов сообщил столичным журналистам, что электронное голосование работает штатно, режим электронной очереди – заранее предусмотренная ситуация.
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