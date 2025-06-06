Пресс-секретарь Белого дома назвал достойными сожаления заявления Маска о Трампе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала "достойным сожаления" заявление американского бизнесмена Илона Маска о том, что имя президента США Дональда Трампа якобы фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна.