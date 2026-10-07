В Москву прибыл политик, которого Путин считает подходящим переговорщиком от ЕС С неофициальным визитом, связанным с бизнес-деятельностью, в Москву прибыл политик, которого российский президент Владимир Путин считает наиболее подходящим переговорщиком от ЕС.