Beau Bridges Starred In A '90s Western Comedy Series You Can Stream For Free

Back in the early '90s, Beau Bridges ventured out west to star in CBS' short-lived cowboy comedy that's finally found a free streaming home.
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