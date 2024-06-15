Юрист предупредил о рисках при оплате переводом на карту

Юрист предупреждает россиян о рисках оплаты переводом на карту. Оплата переводом на карту может скрывать определенные риски, особенно когда речь идет о взаимодействии с представителями малого бизнеса или частными лицами, предоставляющими определенные услуги.
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