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ПСБ и Госкорпорация Ростех расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК

ПСБ и Госкорпорация Ростех расширяют проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК

4 сентября 2024 года. ПСБ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на площадке Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.

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