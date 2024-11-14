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В России оценили вероятность создания Украиной ядерной бомбы

В России оценили вероятность создания Украиной ядерной бомбы

Технически Украина действительно может создать ядерное оружие «путем каких-то усилий, трат денежных средств и времени», поскольку имеет на своей территории необходимые ресурсы, навыки и знания, однако эту перспективу не стоит обсуждать всерьез и пока никаких признаков, что Киев занимается созданием ядерной бомбы, нет, заявил инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский в интервью «Ленте.

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