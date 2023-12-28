В интервью РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, сто Авиабаза НАТО в Румынии «Михаил Когэлничану» регулярно принимает военные поставки для ВСУ, на территории Украины грузы следуют гражданскими фурами через город Измаил в Одесской области.
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