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Нато переправляет оружие на Украину через румынскую авиабазу

Нато переправляет оружие на Украину через румынскую авиабазу

В интервью РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, сто Авиабаза НАТО в Румынии «Михаил Когэлничану» регулярно принимает военные поставки для ВСУ, на территории Украины грузы следуют гражданскими фурами через город Измаил в Одесской области.

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