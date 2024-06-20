Буффон высказался о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение «ПСЖ» приобрести Матвея Сафонова. Бывший вратарь сборной Италии, «Пармы» «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился мыслями о переходе Матвея Сафонова в стан парижского клуба.
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