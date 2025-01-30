Политнавигатор В России должен быть снят мораторий на смертную казнь для тех, кто совершает диверсионные и террористические акты.
В России все громче звучат голоса за возврат смертной казни
Комментарии
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p
petrabramovichg
Дело не только в ошибках, да и время до исполнение не нулевое, а главное, что смерть слишком лёгкое для них наказание. Других это не остановит, тем более, что казнят теперь не на площадях. А вот получить дополнительную информацию..... Потом ожидание смерти порою хуже самой смерти.
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8 час.
Betahon
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5 час.
Людмила Лиханова
Фактически ЗА - 96% и только 4 % ни два ни полтора. Глас народа - 96 % !!!
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4 час.
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