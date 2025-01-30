В России все громче звучат голоса за возврат смертной казни

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petrabramovichg

Дело не только в ошибках, да и время до исполнение не нулевое, а главное, что смерть слишком лёгкое для них наказание. Других это не остановит, тем более, что казнят теперь не на площадях. А вот получить дополнительную информацию..... Потом ожидание смерти порою хуже самой смерти.