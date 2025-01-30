ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    ну тогда расстрелятьПриезжая из Казах...
  • Одиссей
    "Институт Царьграда подчёркивает, что приезжие из стран Средней Азии часто занимаются полулегальным бизнесом через ма...В Подмосковье сде...
  • Одиссей
    А как это в законе прописать? Прямо указать, мол-де, таджикам пособий не давать? Так нельзя, за ущемление по национал...В Подмосковье сде...

В России все громче звучат голоса за возврат смертной казни

В России все громче звучат голоса за возврат смертной казни

Политнавигатор В России должен быть снят мораторий на смертную казнь для тех, кто совершает диверсионные и террористические акты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
p
petrabramovichg
Дело не только в ошибках, да и время до исполнение не нулевое, а главное, что смерть слишком лёгкое для них наказание. Других это не остановит, тем более, что казнят теперь не на площадях. А вот получить дополнительную информацию..... Потом ожидание смерти порою хуже самой смерти.
Ответить
8 час.
Betahon
Ответить
5 час.
Людмила Лиханова
Фактически ЗА - 96% и только 4 % ни два ни полтора. Глас народа - 96 % !!!
Ответить
4 час.
наверх