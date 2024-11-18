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Reuters сообщило об аресте консервативного радиоведущего Джонса за домогательства

Reuters сообщило об аресте консервативного радиоведущего Джонса за домогательства

Австралийская полиция арестовала бывшего ведущего радиошоу Алана Джонса по обвинению в том, что он на протяжении 20 лет совершал непристойные нападения, ощупывал или неподобающим образом прикасался к молодым людям.

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