Reuters сообщило об аресте консервативного радиоведущего Джонса за домогательства

Австралийская полиция арестовала бывшего ведущего радиошоу Алана Джонса по обвинению в том, что он на протяжении 20 лет совершал непристойные нападения, ощупывал или неподобающим образом прикасался к молодым людям.
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