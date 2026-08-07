Как формировались стандарты рынка коллективных инвестиций?

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» (ПРСД) исполнилось 30 лет. Эта дата связана с самим возникновением института паевых инвестиционных фондов в России, формированием инфраструктуры коллективных инвестиций и становлением специализированного депозитария как одного из ключевых элементов защиты прав инвесторов.