Сборная Чили не смогла выйти в плей-офф Копа Америка

Сборная Чили не смогла обыграть Канаду и вылетела из Копа Америка уже на стадии группового этапа. В ночь на 30 июня в Орландо (штат Флорида, США) прошел матч третьего тура Копа Америка в квартете А, в котором встречались команды Канады и Чили.