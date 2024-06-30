Сборная Чили не смогла выйти в плей-офф Копа Америка

Сборная Чили не смогла обыграть Канаду и вылетела из Копа Америка уже на стадии группового этапа. В ночь на 30 июня в Орландо (штат Флорида, США) прошел матч третьего тура Копа Америка в квартете А, в котором встречались команды Канады и Чили.
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